Le produzioni originali di Netflix si configurano, quasi sempre, come successi preannunciati. Il catalogo del colosso dello streaming, infatti, si presenta ricco e variegato e pertanto capace di soddisfare le esigenze di una miriade di spettatori in maniera pressoché semplice e veloce. Nonostante i contenuti non manchino ad arrivare ogni mese, è pur vero che alcune serie tv fanno da padrone riuscendo a carpire l’attenzione degli abbonati ogni qualvolta si ripresentano con le nuovi episodi o con delle nuove stagioni.

Attualmente sulla bocca di molti utenti vi sono due produzioni in particolare ossia Lucifer e The Witcher: cosa sappiamo in merito?

Netflix: quando torneranno in catalogo Lucifer e The Witcher con dei nuovi episodi?

Le serie con elementi magici e Fantasy sono quelle predominanti nel catalogo di Netflix. Capaci di coinvolgere gli utenti In un mondo fantastico e lontano da quello reale, le stesse serie TV riscutono sempre particolare successo costituendo un punto di riferimento del servizio streaming.

I due show di maggiore successo in tale categoria sono, senza ombra di dubbio, Lucifer e The Witcher. Entrambe in attesa di una nuova stagione, le stesse condividono un futuro diverso.

Partendo da Lucifer, possiamo subito comunicare ai nostri lettori che la data d’uscita per la quinta stagione verrà rivelata presto: a quanto pare il 6 giugno ci sarà una rivelazione speciale da consentirà agli utenti, finalmente, di scoprire quando i nuovi episodi appariranno su Netflix.

Per quanto riguarda The Witcher, invece, la seconda stagione uscirà solo nel 2021 e ciò implica che tutti i fans dovranno ancora attendere dei mesi prima di scoprire le vicende che vedono Cirilla, Geralt e Yennefer concatenati tra di loro.