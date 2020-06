Le chiamate in arrivo dai call center sono una realtà presente nelle vite di tutti noi, purtroppo una fastidiosa realtà, infatti molto spesso succede che le chiamate in ingresso arrivino in modo troppo insistente o in orari decisamente poco consoni.

Purtroppo tali chiamate, sono frutto semplicemente di chi svolge il proprio lavoro, un’attività ovviamente rispettabilissima, ma che dalla parte di noi utenti può alle volte risultare troppo fastidiosa o addirittura insopportabile.

Come se non bastasse, alle volte tali chiamate sono sfruttate in modo fraudolento per poter truffare gli utenti che rispondono, magari con contratti ingannevoli o con costi di risposta elevatissimi.

Da ciò nasce la volontà della totalità degli utenti di trovare una diga da apporre davanti a queste chiamate insistenti e irritanti, ecco dunque che proprio i risposta a questa necessità, ora vi proporremo una soluzione attuabile sui dispositivi Android.

Mai più call center grazie ad un’app di Google

La soluzione per non ricevere più chiamate aggressive ha un nome, si tratta di un’applicazione presente nel Play Store, ovvero “Telefono“, sviluppata da Google e completamente gratuita.

Il colosso tecnologico di Mountain View infatti, ha ben capito la necessità degli utenti di trovare riparo da questa tipologia di chiamate, ecco perchè ha sviluppato questa app e introdotto un particolare filtro.

Questi filtro ha la capacità di discriminare le varie tipologie di chiamate in arrivo e di deviare quindi quelle di telemarketing, questo ovviamente tramite una scrematura preventiva delle telefonate in ingresso in modo tale poi da non far squillare nemmeno il telelfono.

“Telefono” da Google LLC è disponibile sul Play Store gratuitamente ed è facilmente scaricabile da questo sito, se siete in cerca di una soluzione, ora l’avete davanti agli occhi.