WhatsApp, gli utenti tremano: ecco l'applicazione per spiare gratis

Pian piano sono venute fuori tante nuove funzioni su WhatsApp, applicazione che nell’ultimo periodo è tornata estremamente utile anche ai più restii. Il periodo di quarantena ha infatti relegato tutti in casa, non permettendogli di vedere i propri affetti personali. È bastata però una semplice chiamata o videochiamata con la nota applicazione colorata di verde per ridurre le distanze anche se virtualmente.

Queste però sono solo alcune delle funzioni dell’applicazione permette, visto che negli anni i miglioramenti sono stati tantissimi. Ora come ora però qualcuno ci starebbe continuando a lamentare della solita problematica inerente alle truffe, le quali non hanno cessate di esistere. WhatsApp sta facendo di tutto pur di limitare questo fenomeno, proprio come ha fatto con lo spionaggio negli ultimi anni. Le varie app che servivano a ficcare il naso negli affari degli altri attualmente non funzionano più, anche se qualcuno avrebbe segnalato una nuova piattaforma.

WhatsApp, gli utenti sanno di poter avere a disposizione un’applicazione per spiare tutti i movimenti altrui

Sarebbe superfluo parlare di tutte le cose che WhatsApp ha fatto pur di limitare i vari fenomeni di disturbo che attanagliano ogni giorno gli utenti. Uno di quelli che sembra essere totalmente sparito è rappresentato certamente dallo spionaggio, il quale però sarebbe tornato alla carica con un’applicazione.

Questa prende il nome di Whats Tracker, app che riesce a tracciare tutti i movimenti delle persone riportandovi una notifica istantanea. Saprete quindi in maniera fulminea quando una persona si connette a WhatsApp ho il momento esatto in cui si disconnette. L’app è legale e soprattutto gratuita.