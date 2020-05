Come vi avevamo anticipato qualche giorno fa, l’azienda cinese Huawei ha annunciato ufficialmente sul mercato un nuovo smartphone economico ma con a bordo il supporto alle reti di ultima generazione. Stiamo parlando del nuovo Huawei Enjoy Z 5G, un device che dispone anche di un display con un elevato refresh rate.

Ecco il nuovo smartphone low-cost di Huawei con supporto al 5G

Dopo Honor con il suo ultimo Honor X10 5G, ecco che Huawei ha presentato quest’oggi la sua versione con il nuovo Huawei Enjoy Z 5G. Questo device, come già accennato, si presenta con una buona scheda tecnica e con un prezzo di vendita piuttosto economico. Caratteristiche di rilievo sono la presenza del supporto al 5G e la presenza di un display con un refresh rate da 90Hz.

A dare vita al nuovo dispositivo dell’azienda è il nuovo processore di casa MediaTek, ovvero il SoC MediaTek Dimensity 800. I tagli di memoria disponibili sono pari a 6/8 GB di RAM e 64/128 GB di storage interno. Il comparto fotografico è invece composto da una tripla fotocamera posteriore con un sensore primario da 48 megapixel, un grandangolo da 8 megapixel e un sensore macro da 2 megapixel.

Per quanto riguarda il display, abbiamo un pannello IPS LCD in risoluzione FullHD+ nel form factor di 20:9. Al centro dello schermo è poi presente un notch a goccia dove è posizionata una fotocamera anteriore da 16 megapixel. Il software è Android 10 con l’interfaccia utente EMIUI 10.1. Sono inoltre presenti all’appello il jack audio, il sensore biometrico laterale, il Wi-Fi dual band e la porta di ricarica USB Type C.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Huawei Enjoy Z 5G sarà venduto al momento in Cina nelle colorazioni Black, Blue e Pink ad un prezzo davvero competitivo. Si tratta infatti di circa 220€ per la versione 6/64 GB, mentre per la versione da 8/128 GB si tratta di circa 280€.