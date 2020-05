Con l’aggravarsi dell’emergenza sanitaria nel nostro paese, sono apparse online molteplici notizie catastrofiche che hanno seminato panico e disinformazione in tutta Italia. Nonostante queste ultime siano state prontamente smentite, purtroppo dal web continuano ad arrivare notizie poco incoraggianti. A quanto pare, infatti, secondo recenti indiscrezioni il Governo Italiano sembrerebbe essere intenzionato ad introdurre una nuova tassa, ovvero la Virus Tax, che aiuterà l’intero paese a risanare la propria economia.

Come c’era da immaginarsi, la notizia della nuova imposta ha ricevuto nel giro di poche ore centinaia di migliaia di critiche dai consumatori Italiani i quali, accecati dall’ira, non hanno considerato il fatto che, in realtà, la Virus Tax non esiste. La nuova tassa, infatti, è il frutto di menti poco stabili il cui unico obbiettivo è quello di diffondere odio e disinformazioni in situazioni complicate, proprio come quella che ognuno di noi sta vivendo negli ultimi giorni. Scopriamo quindi di seguito maggiori dettagli a riguardo.