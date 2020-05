Very Mobile è uno dei tanti operatori telefonici virtuali disponibili sul mercato, molto gettonato tra i clienti che vogliono possedere la linea di Wind Tre visto che si appoggia alle sue infrastrutture. L’operatore virtuale sembra essere molto apprezzato per le tariffe telefoniche che propone al mercato e, difatti, in queste ultime settimane non si fa altro che parlare della nuova proposta telefonica lanciata in commercio per sfidare un noto gestore telefonico, Iliad.

Very Mobile e la sua nuova tariffa telefonica: ecco tutti i dettagli

Sul sito ufficiale di Very Mobile è sponsorizzata una nuova tariffa definita, per l’appunto, Very perché offre dei contenuti prosperosi ad un prezzo irresistibile. L’offerta prevede minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali mobili e fissi, SMS illimitati verso tutti i numeri mobili e 30GB di traffico dati per la navigazione in rete tramite la connessione mobile 4G. Il costo mensile, però, varia a seconda il gestore telefonico di provenienza.

Per coloro che hanno una scheda telefonica Poste Mobile, CoopVoce, Fastweb Mobile, LycaMobile e altri MVNO il prezzo mensile da sostenere è di soli 4,99 Euro. Inoltre, l’operatore virtuale prevede anche un costo iniziale per l’attivazione di 5,00 Euro.

Per coloro che provengono da Tim, Vodafone, Wind Tre e Iliad il canone mensile previsto è di 11,99 Euro. Anche in questo caso l’operatore virtuale prevede una tantum per la corretta attivazione di soli 5,00 Euro.

Per coloro che decidono di attivare una nuova utenza e non richiedere, dunque, la portabilità il canone mensile previsto è di 6,99 Euro. Anche in questo caso il costo dell’attivazione è pari a 5,00 Euro.