Gli appassionati per la pesca digitale possono preparare ami e lenze perché Ultimate Fishing Simulator è pronto a debuttare su console. Uno dei titoli di pesca più apprezzati su Steam infatti arriverà anche su Xbox One il prossimo 29 maggio. La versione per console includerà anche i tre DLC usciti su PC: Moraine Lake, Kariba Dam e Greenland. Il supporto post lancio sarà puntuale come sempre e altre espansioni arriveranno in seguito.

Come se non bastasse, Ultimate Fishing Simulator arriverà su tutte le console della generazione attuale. Infatti una versione PlayStation 4 e una dedicata a Nintendo Switch sono in fase di ultimazione. Il titolo è stato inizialmente sviluppato da Bit Golem mentre la conversione per Xbox One è affidata a Console Labs.

Il debutto su PC del simulatore di pesca è avvenuto nell’agosto del 2018 e da allora il successo è stato incredibile. Su Steam ha raggiunto l’86% di recensioni positive e il trend si è confermato con il punteggio di 70/100 su Metascore.

Questi valori risultano ancora più interessanti se si considerano gli oltre 130 mila utenti che hanno acquistato il gioco. Di questi, oltre 100 mila hanno acquistato anche i vari DLC. Si tratta di un successo non trascurabile che ha portato alla creazione della versione VR.

Tutti gli elementi visti su PC torneranno anche su Xbox One e le successive versione PlayStation 4 e Nintendo Switch. Saranno presenti varie canne da pesca, svariate specie di pesci, si potranno utilizzare varie tecniche a seconda del meteo e delle skill.

Il titolo sarà disponibile per l’acquisto nei prossimi giorni direttamente dal Microsoft Store mentre è sempre disponibile per PC su Steam.