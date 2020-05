Renault, Ford, Toyota e Honda al centro dello scandalo: auto richiamate

Il mondo delle automobili è in forte crescita, soprattutto dopo le tante innovazioni che sono state apportate a tutti i veicoli. A dominare sono sempre le stesse case automobilistiche, le quali si distanziano grazie alla loro qualità anche sui segmenti minori. Renault è un classico esempio di tutto ciò ma non mancano le inseguitrici.

Ci sono ad esempio Ford, Honda e Toyota che non restano a guardare, visti soprattutto i grandi ricavi dell’ultimo triennio. Qualcuno però si sta domandando perché queste quattro aziende sono state incluse nello stesso discorso; a quanto pare ci sarebbero dei problemi che avrebbero costretto le concessionarie al richiamo di alcuni veicoli. Renault avrebbe ricevuto lamentele per via del consumo eccessivo di olio e per il conseguente rischio della rottura del motore. Ford ha invece ricevuto lamentele da parte degli utenti a causa di alcune batterie che perderebbero addirittura acido. Seguono poi Honda e Toyota che avrebbero problemi all’airbag anche se di natura completamente diversa.

Renault, Ford, Toyota e Honda: ecco quali sono le automobili che rischiano il richiamo

Renault (motore 1.2 TCe 115, 120 e 130 ch)

Captur

Clio 4

Kadjar

Kangoo 2

Mégane 3

Scénic 3

Grand Scénic 3

Dacia (motore 1.2 TCe 115 e125 ch)

Duster

Dokker

Lodgy

Mercedes (motore 1.2 115 ch)

Citan

Nissan (motore 1.2 DIG-T 115 ch)

Juke

Qashqai 2

Pulsar

Toyota

Corolla immatricolate nel periodo compreso tra il 2011 e il 2019

immatricolate nel periodo compreso tra il 2011 e il 2019 Matrix immatricolate tra il 2011 e il 2013

immatricolate tra il 2011 e il 2013 Avalon, ibride e non, immatricolate tra il 2012 e il 2018

Honda