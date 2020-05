Da quando c’è stato l’arrivo del PlayStation Network l’acquisto dei giochi fisici ha subito una forte battuta d’arresto in favore delle copie digitali gestite direttamente sulla piattaforma online. Sono cambiate le usanze dei gamer, così come la percezione di possedere un gioco fisicamente presente nella propria collezione, e famose catene quali GameStop hanno incontrato il mostro della bancarotta perché incapaci di sopravvivere al mutare del mercato.

Ma quando una piattaforma sicura come il PlayStation Network incontra un bug di gestione degli account i gamer si sentono smarriti. Infatti in questi giorni moltissimi gamer hanno riscontrato la sparizione di numerose delle loro copie fisiche regolarmente acquistate. Quindi se il crollo della domanda per copie fisiche è crollato in favore di un nuovo mercato digitale, ciò non significa certo che i gamer sono esenti da problemi.

Playstation Network: spariscono le copie digitali acquistate

Il rischio di perdere tutti i prodotti comprati sul PS Network è uno spauracchio che ha generato non poche proteste sui forum specializzati. Un fault sui server può accadere per i più svariati motivi, ma ora che si è concretizzato tutti ne hanno avuto paura. Da ogni parte del mondo si sono riscontrati account che mostravano codici di errore come il CE-72738-4 e il CE-42739-5 che hanno fatto sparire le licenze di prodotti acquistati digitalmente sul Playstation Network.



Alcuni hanno accusato la sparizione di solo parte della loro libreria, altri denunciano il totale svuotamento del loro carnet di prodotti acquistati sul Playstation Store nel corso degli anni. Purtroppo se per alcuni il fault è stato risolto automaticamente, altri hanno dovuto ripristinare le proprie licenze attraverso azioni specifiche come seguono:

Accedere al vostro account Playstation Network,

Dalla schermata della Home, andare in Impostazioni -> Gestione Account -> Ripristina Licenze.

Per gli add-on e i DLC acquistati e scaricati dovrete entrare nella vostra Raccolta e nella sezione “Acquistati” ripristinare i contenuti aggiuntivi.

Sul bug Sony non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale e sta lasciando che i suoi tecnici lavorino sotto traccia per risolvere il bug di sistema.