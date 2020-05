PlayStation 4: le vendite della console superano i 110 milioni

Sony afferma che c’è stata una ripresa da quando è scoppiata la pandemia di Coronavirus. Le vendite di hardware stanno “andando meglio”, ha riferito, e le entrate dei servizi di rete (ovvero PlayStation Plus) sono in aumento. La compagnia ha anche sottolineato di non avere “grossi problemi nello sviluppo di software di gioco a questo punto”. Ciò fa ben sperare per i rimanenti giochi PS4 di prim’ordine che dovrebbero uscire quest’anno, tra cui The Last of us Part II e Ghost of Tsushima, nonché tutti i titoli di lancio che l’azienda sta preparando per la PS5.