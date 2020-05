Il mercato della telefonia continua ad essere invaso da offerte telefoniche che i gestori telefonici italiani e gli operatori telefonici virtuali propongono continuamente. Tali offerte sono lanciate in commercio per rubare clienti ai propri avversari e aumentare, così, la propria clientela. Moltissimi utenti continuano a preferire le tariffe telefoniche degli operatori telefonici virtuali perché offrono canoni mensili piuttosto bassi, ma soprattutto bloccati per sempre.

Ad oggi in commercio ci sono numerose offerte, ma l’attenzione è spostata su un operatore telefonico virtuale in particolare: Tiscali Mobile. Le sue offerte partono dai 3,00 Euro al mese e offre un’ampia scelta per soddisfare qualsiasi esigenza.

Tiscali Mobile e le sue offerte telefoniche: ecco quali sono quelle più gettonate

L’operatore telefonico virtuale propone ai consumatori delle offerte telefoniche molto allettanti, attivabili da chiunque indifferentemente dal gestore telefonico di provenienza. Per soddisfare qualsiasi esigenza, Tiscali Mobile, propone una tariffa telefonica base ad un costo di 2,99 Euro al mese con la quale è possibile usufruire di: 1GB di traffico dati per la navigazione in rete alla massima velocità del 4G e sessanta minuti verso tutti i numeri nazionali mobili e fissi senza scatto alla risposta. Insomma, una tariffa ideale per chi non fa un grande uso del proprio smartphone.

Un’altra tariffa telefonica molto gettonata è conosciuta con il nome di Smart 30 4G con la quale propone ai consumatori: minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali mobili e fissi, 30GB di traffico dati per navigare in rete tramite connessione mobile 4G e 100 SMS da utilizzare verso i numeri nazionali mobili. Questa tariffa telefonica prevede soltanto un canone mensile di 8,99 Euro.