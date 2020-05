L’operatore Fastweb sta continuando ad offrire, insieme alla promozione online per l’offerta fissa Casa, l’abbonamento al PlayStation Plus per 12 mesi in maniera totalmente gratuita.

Dallo scorso 13 maggio 2020 è infatti nuovamente disponibile la promozione sul sito ufficiale che include l’abbonamento gratis per un anno, proprio come è successo qualche settimana fa. Ecco tutti i dettagli.

Fastweb Casa: continua l’offerta con l’abbonamento al PlayStation Plus per 12 mesi

La promozione online con l’abbonamento al PlayStation Plus sarà valida, salvo proroghe, fino al prossimo 18 maggio 2020 e prevede sempre un costo promozionale di 27.95 euro al mese, scontato a tempo indeterminato rispetto al costo dell’offerta standard, ovvero di 34.95 euro al mese. Una volta sottoscritta la promo online si potrà successivamente attivare l’abbonamento gratuito a PlayStation Plus valido 12 mesi incluso nell’offerta.

Per farlo sarà necessario attendere le credenziali di accesso all’Area Clienti MyFastweb, recuperare il codice sconto di 12 cifre entro 30 giorni dall’attivazione del servizio e accedere al PlayStation Store dalla propria PS4 o dal sito. Successivamente basterà selezionare la voce “Riscatta codici” e inserire il codice sconto recuperato in MyFastweb.

L’offerta di rete fissa Casa comprende internet illimitato in ADSL, misto fibra rame FTTC o Fibra FTTH fino ad 1 Gbps, chiamate illimitate verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali senza scatto alla risposta. Inclusi sono anche i servizi Chi Chiama, Avviso di Chiamata, Nascondi Numero, Disabilitazione Chiamate e Trasferimento di chiamate inclusi nel prezzo, e il modem Wi-Fi FASTGate incluso. Vi ricordo che l’offerta è sottoscrivibile solamente con pagamento tramite carta di credito o addebito bancario. Per scoprire tutti i dettagli visitate il sito ufficiale dell’operatore.