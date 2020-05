Vodafone non ha bisogno di presentazioni, e negli ultimi tempi ha dimostrato di avere ancora l’energia di un tempo. Tutti gli utenti che sono scappati via infatti potrebbero presto pentirsene visto le grandi offerte che il gestore sta mettendo a disposizione.

C’è da dire però che la concorrenza ha fatto davvero un ottimo lavoro, e in particolare Iliad che ha rubato al gestore colorato di rosso tantissimi clienti. L’espediente per riuscire in questa vera e propria impresa è stato quello di lanciare nuove offerte con prezzi bassissimi e tanti contenuti. Ora però Vodafone vuole recuperare il terreno perso ma soprattutto gli utenti scappati via, e non c’è miglior modo se non quello di lanciare offerte di prima categoria. Le Special Minuti sono infatti di nuovo disponibili e con prezzi più bassi.

Vodafone, ecco di nuovo le migliori offerte che portano fino a 50 giga in 4G

Vodafone Special Minuti 50GB:

Minuti per le chiamate illimitati verso tutti i gestori in Italia e Unione Europe

50GB di connessione dati in 4.5G ogni mese

PREZZO: 6,99 euro tramite Winback

tramite Winback Per tutti i gestori virtuali, per Iliad e Kena Mobile a 7,99 euro

Vodafone Special Minuti 30 GIGA

Minuti per chiamate illimitate verso tutti i gestori in Italia e in Europa

30 Giga in 4G per la connessione web ogni mese

PREZZO: 6 euro al mese

al mese Per tutti coloro che passano da FastWeb e alcuni operatori virtuali

Vodafone Special Minuti 20GB