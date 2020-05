Come ogni altro gioco di battle royale gratuito, Apex Legends aggiorna costantemente il gioco con nuovi contenuti e modalità. La quinta stagione “Fortune’s Favor” prenderà il via la prossima settimana, e insieme al personaggio appena rivelato Loba, Respawn sta anche aggiungendo una modalità PvE. In questa modalità i giocatori possono unirsi ad eventi settimanali in solitaria o come parte di una squadra.

La modalità si svolgerà sulla mappa del Kings Canyon notturna, con un target da raggiungere e combattendo nel frattempo contro i predatori controllati dall’IA. Quest’ultimi sono stati visti di recente nell’evento Trials di Bloodhound. La prima delle nove cacce sarà sbloccata il 19 maggio, con le successive otto sbloccate ogni settimana successiva.

Apex Legends, tenevi pronti per il nuovo aggiornamento

Gli sviluppatori stanno anche aggiungendo nuovi contenuti ai Treasure Packs, una sorta di lootbox in-game che i giocatori possono trovare una volta al giorno. Questi box non finsicono nel tuo inventario; vengono utilizzati subito dopo la partita e sbloccano in automatico gli oggetti all’interno.

Questi box possono anche contenere uno dei nove artefatti che i giocatori possono provare a trovare per completare il primo evento per Apex Legends. Soprannominato The Broken Ghost, l’evento fa parte di una storia che verrà raccontata nel corso della stagione su una sorta di reliquia segreta che ogni personaggio delle Terre Esterne sta cercando.

Apex Legends ha bisogno di continuare ad attrarre giocatori mentre nuovi titoli FPS come Valorant e Crucible si uniscono alla mischia. L’aggiunta di una nuova modalità che si distacca dalle meccaniche del battle royale potrebbe portare un pò di aria fresca al titolo.