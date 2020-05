Xiaomi ha realizzato una mascherina pensata per salvaguardare la salute degli amanti dell’attività all’aperto e degli sportivi, in vista di una più ampia apertura, da parte delle Regioni, verso la possibilità di svolgere attività fisica (anche) lontano da casa, nel rispetto delle distanze di sicurezza e delle limitazioni previste per il contenimento del contagio.

Si chiama Smartmi Air Sport, dispone di una valvola laterale con filtro intercambiabile e di una struttura tridimensionale pensata per facilitare la respirazione, tenendo lo strato interno lontano dal naso e dalla bocca. La mascherina è realizzata in neoprene, NON è pensata per un utilizzo medico, in quanto si tratta di una mascherina anti-inquinamento in grado di filtrare le polveri PM 2,5 fino al 97%.

Xiaomi Smartmi Air Sport è in offerta su TomTop al prezzo di 9,94 euro. Per chi non lo sapesse, TomTop è uno degli e-commerce cinesi più popolari del momento, una valida alternativa ad AliExpress e GearBest. Spazio virtuale in cui è possibile acquistare prodotti di ogni genere profittando di promozioni e sconti.

Altre offerte su TomTop

Ne approfittiamo per segnalare una ulteriore offerta disponibile su TomTop, che viaggia comunque nella stessa direzione. Sull’e-commerce è possibile acquistare una confezione che include cento tamponi filtranti di ricambio per le mascherine. Può essere utilizzato con mascherine professionali, mascherine mediche monouso e mascherine anti-inquinamento e, una volta applicato sul lato interno della mascherina, garantisce una filtrazione più efficace di polvere e altre particelle sottili. Il cuscinetto va sostituito ogni tre ore.

La confezione da 100 pezzi è disponibile su TomTop al prezzo di 10,22 euro. Il prodotto verrà consegnato gratuitamente presso il domicilio selezionato in 10-20 giorni lavorativi.