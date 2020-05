Comet è impressionante, con il volantino gli utenti possono davvero raggiungere ottimi prezzi senza necessariamente essere costretti a rinunciare alla qualità generale del prodotto scelto. La campagna promozionale risulta essere attiva esclusivamente sul sito ufficiale del rivenditore stesso.

Tutti coloro che vorranno avvicinarsi al volantino Comet devono quindi sapere di non potersi recare fisicamente in negozio per completare gli acquisti, l’unica via da intraprendere consiste proprio nel collegarsi al sito ufficiale e richiedere il prodotto con consegna a domicilio. La spedizione è gratuita per tutti gli ordini superiori ai 49 euro, in caso contrario verrà richiesto il pagamento di un piccolo contributo.

Volantino Comet: tantissime offerte dai prezzi più bassi

Il volantino Comet continua a sorprendere proprio per la sua capacità di lanciare tanti sconti sui prodotti effettivamente più in voga del periodo, come ad esempio l’ultimo Xiaomi Redmi Note 8 Pro, un terminale appartenente alla fascia media del mercato, acquistabile nel periodo con un esborso finale di 269 euro (ovviamente per la versione no brand).

Salendo di livello, e corrispettivamente di prezzo, ci si avvicina allo Xiaomi Mi Note 10, uno smartphone davvero qualitativamente elevato con i suoi 499 euro e sopratutto le 5 fotocamere posteriori di altissima qualità.

Per scoprire e conoscere da vicino il volantino Comet, ricordando ad ogni modo tutte le limitazioni discusse in precedenza, non vi resta che aprire le pagine inserite direttamente sul sito ufficiale dell’azienda. La campagna promozionale è attiva ancora per tutta la settimana corrente.