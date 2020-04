A partire dal mese di maggio 2020 l’operatore TIM, secondo le ultime indiscrezioni, inizierà a proporre ad alcuni già clienti selezionati, la possibilità di attivare una nuova offerta.

La nuova offerta è denominata xTE Unlimited Pro, che può essere proposta in alcuni negozi oppure direttamente tramite SMS o comunicazione all’interno dell’applicazione ufficiale dell’operatore. Scopriamo insieme cosa comprende.

Tim xTE Unlimited Pro proposta ad alcuni già clienti in target

La xTE Unlimited Pro comprende minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, SMS illimitati verso tutti e Giga illimitati fino ad una velocità in 5G con 12 Giga dedicati al traffico in roaming all’interno dei paesi dell’Unione Europea, al prezzo di 24.99 euro al mese. Inoltre l’offerta include anche 250 minuti verso l’estero, 250 SMS e 3 Giga di traffico dati extra-UE ogni mese.

Inclusi anche i servizi LoSai e Chiama Ora di TIM, TIM Base Chat e il servizio TIM Games incluso per i primi tre mesi. Al termine di questi tre mesi il servizio si disattiverà automaticamente. I 250 minuti inclusi verso l’estero sono suddivisi in 125 minuti per in entrata e 125 in uscita, validi dall’Italia verso Europa, USA e Canada.

L’offerta non prevede alcun costo di attivazione e per attivarla è necessario attivare anche TIM Ricarica Automatica, che prevede 10 Giga in più al mese per un anno, nonostante in questo caso i Giga dell’offerta siano già limitati, il blocco dei servizi a pagamento di terze parti e una ricarica massima di 15 euro al mese oltre al costo delle offerte. Per scoprire se l’offerta è stata proposta anche a voi, non vi resta che attendere il mese di maggio e recarvi all’interno dell’app nella sezione “offerte per te”, oppure attendere l’SMS da parte dell’operatore.