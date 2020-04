Euronics ha in serbo per gli utenti italiani una chance imperdibile, tutti i residenti nelle vicinanze dei punti Tufano possono approfittare di alcuni dei prezzi più bassi attualmente in circolazione, le modalità d’acquisto sono cambiate nel tempo, ma le occasioni non mancano.

Salvo indicazioni differenti, le offerte del volantino Euronics discusso nell’articolo sono da considerarsi valide fino al 3 maggio 2020. Coloro che vorranno approfittare delle ottime offerte dovranno assolutamente telefonare al negozio, oppure contattarlo via sito internet o WhatsApp, prenotare il prodotto desiderato e richiedere la consegna a casa. A questo punto sorgono i “dubbi” relativi alle modalità di pagamento accettate, di base troviamo contanti e carte, ma per chi non le possedesse, potrà optare per un pagamento anticipato tramite bonifico bancario.

Volantino Euronics: offerte e prezzi da cogliere al volo subito

Il mondo degli smartphone è solamente sfiorato dal volantino Euronics in questione, sfogliandone le pagine non possiamo che trovare il solo Samsung Galaxy A30S in vendita a 189 euro, uno smartphone facente parte della serie Galaxy, ma pensato per gli utenti che vogliono spendere il minimo indispensabile per il suo acquisto.

Con la bella stagione, e l’ormai imminente possibilità di tornare a fare sport all’aria aperta, ecco arrivare anche ottimi sconti sugli smartband e smartwatch del calibro di Huawei Band 3 Pro, acquistabile a 49 euro, per arrivare sino allo Huawei Watch GT2 da 179 euro.

Per conoscere da vicino il volantino Euronics ora non vi resta che aprire le pagine elencate in fondo all’articolo, fermo restando completamente valide tutte le indicazioni precedenti.