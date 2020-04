Arrivano i primi problemi di gioventù per la famiglia OnePlus 8. In particolare, gli utenti stanno lamentando dei problemi al display per la versione Pro. Stando al thread avviato nella Community ufficiale del produttore, il pannello AMOLED vira al verde in alcune circostante.

A luminosità basse e su sfondi scuri, gli utenti hanno segnalato la presenza di aloni verdi ingiustificati che alterano la fruizione dei contenuti multimediali. Tuttavia, non tutti gli utenti hanno rilevato lo stesso livello di difetto, per alcuni è più accentuato mentre per altri è trascurabile. Questa situazione non rende facile capire se si tratta di un problema software o hardware.

Tuttavia, considerando che il thread continua ad ottenere risposte ed interventi, il problema a OnePlus 8 Pro sembra abbastanza diffuso. L’utente che per primo ha sollevato la questione ha affermato di aver notato il problema guardando Netflix. Confrontando OnePlus 8 Pro con un Samsung Galaxy Note10+ il difetto è apparso evidente.

Problemi di gioventù per OnePlus 8 Pro

ha anche trovato un metodo per ridurre le tonalità verdi, ma senza eliminarle del tutto. Bisogna aprire il menù Impostazioni, cliccare su Utilità e successivamente su OnePlus Laboratory. All’interno di questo sotto menù bisognerà attivare l’impostazione DC Dimming. Tuttavia, questo metodo va ad alterare la percezioni dei neri con una conseguente perdita di qualità.

L’unico rimedio ufficiale sarà quello rilasciato da OnePlus tramite un update bugfix. L’azienda ha confermato di essere a conoscenza del problema e di star lavorando ad un rimedio. Infatti, la soluzione al problema dei display verdi verrà inserito nel prossimo aggiornamento OTA. Tutti gli utenti che hanno riscontrato questo bug devono quindi aspettare l’intervento di OnePlus.