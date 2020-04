Unieuro non vuole avere rivali nel mercato della rivendita di elettronica, per questo motivo ha deciso di confermare un’ottima campagna promozionale tramite la quale invogliare il consumatore italiano all’acquisto di nuovi prodotti, senza doversi minimamente muovere da casa propria.

I prodotti ed i prezzi che andremo ad elencarvi direttamente nel volantino sono attivi esclusivamente online sul sito ufficiale, questo come conseguenza della chiusura effettiva di tutti i punti vendita in Italia. Non preoccupatevi però, i modelli sono tutti no brand, hanno garanzia di 24 mesi, ma sopratutto è disponibile la consegna gratis su ogni singolo ordine superiore ai 49 euro.

Le offerte Amazon più interessanti sono in esclusiva sul nostro canale Telegram, non perdetevi nemmeno uno sconto ISCRIVENDOVI subito a questo link.

Volantino Unieuro: risparmiare è davvero semplicissimo

Il mondo degli smartphone è attraversato da una lunga serie di sconti tra cui poter scegliere ed appartenenti sia alla fascia medio-bassa del mercato, quindi con dispositivi del calibro di Xiaomi Redmi Note 8T, Oppo Reno 2Z o Huawei Nova 5T, tutti in vendita rispettivamente a 169 e 299 euro, che ai top di gamma del periodo.

In questo caso l’occhio cade sul buon vecchio Asus ZenFone 6 oggi disponibile a 399 euro, un best buy a questo prezzo, seppur comunque sia leggermente datato, per finire sull’ottimo Samsung Galaxy S10 Lite in vendita alla cifra finale di 599 euro.

Tantissime sono le occasioni che vi attendono sul volantino Unieuro, se volete scoprirle e conoscerle nel dettaglio non dovete fare altro che aprire le pagine inserite direttamente nel nostro articolo.