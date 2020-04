MediaWorld ha recentemente deciso di attivare un volantino tra i migliori dell’anno, proprio per cercare di convincere il più alto numero di utenti possibili all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, senza comunque spostarsi mai di casa.

Le offerte proposte direttamente nell’articolo, è bene ricordarlo, sono attive in esclusiva sul sito ufficiale dell’azienda data la chiusura a tempo indeterminato dei singoli punti vendita sul territorio. Gli utenti che vorranno approfittare degli sconti lo potranno fare affidandosi all’e-commerce stesso, senza dimenticare comunque che la spedizione è garantita gratis presso il domicilio.

In aggiunta a quanto scritto, chi spenderà più di 199 euro (anche con un acquisto multiplo di più prodotti), potrà richiedere la rateizzazione senza interessi, con pagamento automatico tramite conto corrente bancario, ovviamente a Tasso Zero. In tal caso sarà necessario fornire a MediaWorld le corrette “credenziali” e assicurazioni per la concessione del prestito.

Volantino MediaWorld: quale offerta scegliere

Le possibilità di acquisto offerte dal volantino MediaWorld sono davvero tantissime e molto differenti tra loro, l’attenzione è attratta sicuramente dalla sezione prodotti ricondizionati, l’occasione ideale per mettere le mani su device di fascia alta a prezzi ribassati, pur comunque godendo della solita garanzia di 24 mesi.

Non trascurate nemmeno le cosiddette occasioni di fine serie, una selva di offerte applicate su prodotti leggermente più datati, ma comunque in grado di essere proposti a prezzo incredibilmente bassi. Ovviamente le promozioni non terminano qui, a partire da oggi è stata attivata una nuova campagna promozionale, correte a scoprirla sul sito ufficiale.