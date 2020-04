Purtroppo anche il per top di gamma assoluto di OnePlus stanno arrivando le segnalazioni di qualche problema relativo ai display. Le segnalazioni riguardano un inconveniente verdastro che si può notare in diversi momenti, ma anche problemi di bassa luminosità e un blocco totale. Le immagini di questi eventi sono comparsi sia su Reddit, ma in primis sul forum della community del marchio.

Il problema è molto simili, se non identico, a quello segnalato da alcuni possessori di Galaxy S20 Ultra, allo stesso modo il top di gamma di questa generazione di Samsung. Un altro punto in comune tra i due modelli è il momento in cui questo avviene, ovvero quando si va a toccare la frequenza d’aggiornamento dello schermo.

OnePlus 8 Pro: qualche problema con la frequenza di aggiornamento

Nel caso di Samsung, il dispositivo presentava la tinta verde nel momento in cui la frequenza saliva e scendeva a un valore preciso. Nel caso di OnePlus 8 Pro si sta presentando quando la frequenza è impostata a 120Hz e la luminosità bassa. Detto questo, per risolvere basta disattivare la funzione DC Dimming.

Il primo utente che ha segnalato il tutto è stato contattato da OnePlus che si è messa subita al lavoro per cercare di risolvere un problema di natura apparentemente software, quindi facilmente risolvibile e senza implicazioni sulla parte hardware.

Appena l’aggiornamento per risolvere sarà pronto, il produttore cinese rilascerà subito la patch così da sistemare anche eventuali altri modelli che hanno il problema, ma magari non è stato notato dal possessore, per ora almeno.