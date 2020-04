I recenti dati sulle vendite hanno sottolineato qualcosa che forse neanche Samsung si aspettava. I Galaxy S20 Ultra stanno vendendo molto meglio degli altri due modelli della serie di punta; c’è da dire che anche i Galaxy S10 stanno andando meglio dei suddetti due, il base e il Plus. Detto questo, solo di recente è stato riscontrato un problema con questo modello in particolare.

La parte peggiore? Si tratta di un inconveniente già noto in altri modelli e che si sta ripresentando. Il tutto fa riferimento ai display OLED anche se il tutto sembra essere collegato con il chip Exynos 990 visto che non si presenta nelle versioni con il processore Snapdragon. Cosa succede? Lo schermo si tinge di una colorazione verde ogni tanto.

Samsung Galaxy S20 Ultra: problema al display

Questo problema ha iniziato a presentarsi dopo l’ultimo aggiornamento e non c’è soluzione se non riavviare il dispositivo. È un rimedio temporaneo in quanto può ripresentarsi in qualunque momento. Gli utenti hanno cercato di scoprire da cosa è dovuto e hanno riscontrato che sembra essere collegato ad alcune applicazioni.

Quelle finora elencate come possibili cause sono Samsung Pay, Fotocamera, Calcolatrice, Snapchat, Telegram e PUBG. L’attivazione della colorazione verde avverrebbe nel momento in cui la frequenza di aggiornamento del display sale e scende, nello specifico da 120Hz a 96 e poi giù di nuovo a 60.

In sostanza, quello che sta succedendo non è ancora chiaro. Come detto si tratta di un problema già incontrato in diversi modelli di smartphone, ma l’attivazione sembra essere alquanto peculiare. Samsung sta ancora lavorando per porvi rimedio.