Il 22 aprile 2020 sarà un giorno memorabile per il team di Vivaldi Technologies. Infatti a partire da questa data è disponibile la nuova versione del browser Vivaldi che arriva così alla versione 3.0. Ma non è tutto, insieme al browser per PC fa il suo debutto la versione per Android, la prima in assoluto.

La scelta del team di sviluppo è orientata a tutti quegli utenti che passano molte ore online. Infatti, chi è già abituato ad utilizzare il prodotto Vivaldi a casa potrà farlo anche in mobilità potendo contare sulle stesse feature e sulla stessa sicurezza. Il browser integra nel proprio codice un sistema che impedisce il tracciamento dei dati, blocca le pubblicità indesiderate e permette di ottimizzare la produttività.

Vivaldi si aggiorna e debutta anche su mobile

Il lancio della nuova versione è stato accompagnato da una dichiarazione di Jon von Tetzchner, CEO e Fondatore di Vivaldi, “Viviamo in tempi difficili a causa della pandemia, con milioni di persone che lavorano da remoto in tutto il mondo e i browser web hanno assunto un’importanza rilevante. Le nuove versioni di Vivaldi, sia desktop che mobile, rappresentano un’evoluzione necessaria per garantire una navigazione sicura agli utenti”.

Entrambi i browser Vivaldi integrano un sistema completo per la privacy basato sugli strumenti messi a disposizione da DuckDuckGo. Il sistema consiste in un Tracker blocker e in un ADS blocker per garantire la massima sicurezza online.



Rispetto alla versione mobile, la versione desktop ovviamente permette maggiori feature tra cui la personalizzazione della barra di stato e dell’interfaccia utente. Per provare tutte le novità del browser Vivaldi, è possibile scaricarlo direttamente dal sito ufficiale. Per effettuare il download su un dispositivo Android, è possibile cliccare sul seguente banner.