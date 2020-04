Alcuni utenti hanno notato un problema di stabilità relativo soprattutto ai dispositivi Pixel, che causa la mancata risposta dell’interfaccia utente del sistema. Anche gli utenti di telefoni di altri OEM si lamentano del problema, quindi potrebbe trattarsi di un bug Android più diffuso piuttosto che limitato ai dispositivi realizzati da Google.

È difficile mostrare il ​​problema in uno screen dello schermo poiché si verifica in modo casuale. Quando una particolare app si blocca, anche l’interfaccia utente del sistema potrebbe bloccarsi e non rispondere ai comandi. Non puoi usare il pulsante Home per uscire dall’app bloccata. Non puoi nemmeno cercare di sviare il problema accedendo alla finestra dedicata alle notifiche. A questo punto, bloccare e sbloccare il telefono sembra essere il miglior modo di agire. Anche se è stato suggerito che lo scorrimento verso il basso sullo scanner di impronte digitali può aiutare ad accedere all’area notifiche laddove possibile (ad esempio con Pixel 2 e 3).

Sistema operativo Android problematico e poco stabile sui dispositivi Google Pixel

Mentre la maggior parte dei casi di cui siamo a conoscenza riguarda i pixel con il launcher integrato di Google, ci sono segnalazioni dello stesso problema anche dai proprietari dei telefoni OnePlus e Xiaomi, con Nova Launcher e Action Launcher che non sono immuni al problema. Le app che sono state notate come causa del comportamento non sono per nulla poco diffuse. Amazon, Twitter, YouTube, YouTube Music e Play Store sono tutte coinvolte.

La maggior parte dei telefoni che presentano il problema supportano Android 10. Tuttavia, anche Pixel 3 con Android 11 pare abbia riscontrato problemi per alcuni utenti. Tutto ciò ricorda i frustranti problemi di gestione della memoria che affliggevano Pixel 3 e 3 XL e, se non controllati, potrebbe essere ancora più problematico per Google dato che numerosi modelli e versioni del sistema operativo sono suscettibili. Non ci resta che aspettare le eventuali soluzione che l’azienda deciderà di proporre.