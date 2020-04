Alcuni giorni fa, precisamente il 14 aprile, OnePlus ha presentato ufficialmente in diretta streaming, i suoi nuovi smartphone di Serie 8. Lo stesso giorno, l’azienda lanciava il suo pop-store online, all’interno del quale sarebbe stato possibile acquistare in preordine dei pacchetti speciali contenenti il dispositivo OnePlus Serie 8 o anche il serie 8 Pro, e una serie di contenuti esclusivi. A partire da domani, finalmente, anche in Italia sarà possibile acquistare i nuovi cellulari di protezione oneplus, e poi ordinarne alcuni tra qualche giorno.

Oneplus serie 8 in Italia, ecco maggiori dettagli di seguito

Il momento finalmente è arrivato: OnePlus Serie 8, sarà disponibile anche in Italia a partire da domani insieme a tutti gli accessori presentati recentemente. Tra questi, OnePlus Bullets Wireless Z, OnePlus Warp Charge 30T, nonché le nuove custodie in Cyan e Smokey Purple. I device non verranno messi a disposizione tutti insieme, ma scaglionati. Domani, apriranno le danze gli smartphone della Serie 8 con fino a 12 GB di RAM e al prezzo iniziale di 719 euro.

Arriverà invece, in preorder a partire dal 27 aprile 2020, OnePlus 8 in versione Interstellar Glow. A partire dal 4 maggio, saranno invece disponibili in vendita vera e propria. I siti disponibili per questo acquisto, saranno oneplus.com e amazon.it. Ma c’è di più, a partire da domani tutti i clienti potranno approfittare dell’offerta di permuta a tempo limitato con cui sarà possibile scambiare il dispositivo di precedente possesso. Sarà possibile ottenere inoltre, fino a 50 EURO di sconto in più da spendere sul sito di oneplus.com, nonché, decidendo di acquistare su Amazon, la possibilità di un acquisto a 6 rate, con lo 0% di interesse.