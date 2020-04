Oneplus è un’azienda che si occupa di tecnologia mobile e che sta per aprire il suo Pop-Up Store online. Oggi, per la prima volta, introduce la prima soluzione flash di ricarica wireless che abbia mai presentato: il Warp Charge 30 Wireless. Questo strumento sarà compatibile con i nuovi dispositivi della Serie 8, trasmessa in diretta streaming il 14 aprile. Ecco tutti i dettagli.

OnePlus Warp charge 30 wireless, ecco i dettagli sul prodotto

Da sempre il brand OnePlus, è in grado di offrire tecnologie molto avanzate e veloci, posizionandosi tra i primi posti in quanto azienda pioniera nel suo settore. L’innovazione di questo prodotto, infatti non è soltanto nella qualità wireless che si libera pertanto dai cavi nel caricabatterie, ma anche nella rapidità della ricarica. In solo mezz’ora è possibile avere la batteria nuovamente al 50% di autonomia, inoltre, al massimo della potenza, Warp Charge 30 Wireless è in grado di ricaricare un device a 30 W tramite una serie di isolated charging pumps.

Pete Lau, il fondatore e CEO di OnePlus, si è espresso in questo modo: I nostri prodotti sono progettati per fornire una soluzione ai possibili problemi che i nostri utenti potrebbero trovarsi ad affrontare. Le nuove tecnologie sono implementate solo dopo essere state accuratamente testate e soddisfano i nostri standard per una user experience di alta qualità. Dopo tre anni di ricerca e sviluppo approfonditi, riteniamo che la tecnologia sia finalmente pronta per essere immessa sul mercato.

Per assistere alla presentazione ufficiale di OnePlus Serie 8, vi ricordiamo che si terrà sul sito ufficiale dell’azienda o su YouTube alle ore 17 CEST.