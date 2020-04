Nel mese di Febbraio dello scorso anno, su Fortnite si è tenuto un evento del tutto singolare e straordinario: per la prima volta al mondo, un artista di fama mondiale, nonché Marshmello, si è esibito virtualmente con un concerto in-game che ha saputo intrattenere milioni di giocatori, con tanto di palco a tema allestito, console, fuochi d’artificio e skin dedicate. Presto, potremmo assistere nuovamente a qualcosa del genere. A guidare il grande evento, però, sarà niente meno che Travis Scott.

Travis Scott si esibirà virtualmente in Fortnite? Tutti gli indizi

A dire il vero, né l’evento né la partecipazione del rapper statunitense sono stati confermati ufficialmente, ma nelle scorse ore sono trapelati diversi indizi che lasciano pensare che, in effetti, Fortnite ospiterà il concerto virtuale di Travis Scott. A partire dal fatto che alcune note della canzone Highest in the Room siano trasmesse in alcune aree della mappa, fino alla presenza di alcuni poster che, a detta di alcuni fan, sembrano rimandare all’album AstroWorld dell’artista.

Oltre ciò, @HYPEX, leaker noto per l’aver spesso anticipato notizie riguardanti il mondo di Fortnite che si sono poi rivelate veritiere, ha condiviso su Twitter una serie di immagini che ritraggono un palcoscenico in costruzione nei pressi di Spiagge Sudate. Tra le altre cose, sarebbero anche stati decriptati alcuni elementi che sembrano rimandare ad oggetti e giostre di un parco tematico. Per chi non lo sapesse, infatti, l’ultimo album di Travis Scott prende il nome dal parco a tema dove il cantante era solito trascorrere la sua infanzia, poi abbattuto per favorire la costruzione di appartamenti.

Non ci resta che attendere per scoprire se sarà proprio così.