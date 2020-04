Fortnite è un videogioco free, realizzato da Epic Games, un’azienda sviluppatrice di videogiochi che grazie a quest’ultimo, ha avuto un enorme successo. Questa casa di produzione ha recentemente realizzato l’ultimo aggiornamento che ha portato al gioco di battaglia, una serie di interessanti novità. Non molti giorni fa è stato annunciato l’arrivo dell’elicottero Choppa, e adesso vi spieghiamo in cosa consiste la patch 12.21.

Aggiornamento Fortnite, Ecco cosa cambierà nelle tre modalità di gioco

Come chi conosce il gioco saprà bene, esistono tre modalità diverse di gioco: Battle Royale, Salva il Mondo, e la Modalità Creativa. Benché le novità portate da questo aggiornamento non siano eclatanti, coinvolgeranno tutte e tre le modalità. Il gioco è migliorato al fine di essere più efficiente è funzionale. Saranno presenti nuove sfide che permetteranno ai giocatori di ricevere delle Skin dorate. Tra le note più che positive, abbiamo il lavoro che l’azienda ha fatto per risolvere i bug che si erano riscontrati sul gioco e segnalati dai gamers, all’interno della community. Pertanto non saranno più presenti vecchi bug e il gameplay acquisterà una maggiore fluidità.

Inoltre, Fortnite prevede la creazione di mini eventi a durata limitata, come quello recentemente tenutosi, chiamato Sessione Folla. Tra le nuove armi, un lanciagranate, un fucile di precisione e Il Pulitore. Tutto questo nella modalità Salva il Mondo, mentre nella Modalità Creativa saranno presenti alcune armi rare come la mitraglietta a fuoco rapido o il fucile d’assalto pesante. Queste sono tutte le novità più importanti del momento, ma sicuramente a breve ne arriveranno di nuove.