Il publisher Ultimate Games ha deciso di pubblicare un nuovo trailer per un titolo irriverente e assolutamente fuori dall’ordinario. Si tratta di Pope Simulator, un gioco il cui titolo già dice tutto. Infatti, il gioco permetterà di impersonare il Papa all’interno di un titolo definito dagli sviluppatori come un gestionale basato sul realismo e sulla strategia.

“Al momento, il titolo è in una fase iniziale dello sviluppo, il trailer è stato pubblicato solo per scopi promozionali” spiega Mateusz Zawadzki, CEO di Ultimate Games. Tuttavia, lo spirito di Pope Simulator lo si può evincere già da queste prime immagini. L’approccio al gioco sarà serio e unico e permetterà al giocatore di decidere il libertà come affrontare ogni sfida. L’obiettivo sarà quello di aumentare la visibilità del Pontefice nel mondo attraverso le proprie azioni.

Pope Simulator arriverà su PC

Le varie sfide presenti nel gioco rispecchieranno alcune problematiche attuali. Il mondo moderno offre tantissimi spunti di riflessione e la capacità di influenzare i vari governatori e presidenti giocherà un ruolo fondamentale. Importanti saranno i pellegrinaggi e le attività da svolgere per migliorare la percezione da parte della gente.

Tuttavia, anche benedire una bambina o la folla permetterà di risollevare gli animi della gente. Il potere del Papa inoltre potrà essere ricaricato pregando, per migliorare la potenza e la forza delle sue azioni.

Al momento non si conosce la data di uscita prevista, tuttavia è disponibile la pagina Steam del titolo. I requisiti richiesti per giocare non sono altissimi, quindi anche i PC di fascia bassa potranno farvi indossare le vesti del Papa senza alcuna difficoltà.