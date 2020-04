I ragazzi dello studio “The Moonwalls” stanno realizzando “Commander ’85”, un gioco dalle mille sfaccettature. Gli sviluppatori lo definiscono un titolo adventure ma con sfumature da science fiction, una componente thriller ed anche elementi presi in prestito dai survival. Come se tutto questo non bastasse, ci saranno anche alcune sessioni dedicate agli hacking per sfidare ulteriormente le capacità dei giocatori.

La storia di “Commander ’85” è ambientata nel pieno degli anni ’80 e il gameplay ci proietterà direttamente in quest’epoca. Il protagonista sarà un teenager che vive nelle periferie di Chicago e per il giorno del suo compleanno ha ricevuto un regalo speciale. Si tratta di un computer Commander, che presto si rivela essere un device estremamente tecnologico e dotato di un una Intelligenza Artificiale super-avanzata.

Ovviamente la situazione si complicherà presto e inizieranno i problemi. Gli sviluppatori assicurano che “Commander ’85” sarà pieno di sorprese. Verranno toccati vari temi tra cui la corsa agli armamenti, gli esperimenti militari, l’Incidente di Roswell e la guerra nucleare. Ovviamente anche lo sviluppo delle IA giocherà un ruolo fondamentale. Il tutto permetterà al giocatore di scegliere la strada che preferisce per portare a termine la storia e le scelte fatte nel corso del gioco sbloccheranno tre finali differenti.

Commander ’85 sarà pieno di sorprese!

Il titolo dovrebbe fare il proprio debutto nell’autunno 2020 su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Tuttavia il completamento del progetto è fortemente legato alla raccolta fondi avviata su Kickstarter. L’obiettivo minimo sono ottomila dollari canadesi (circa cinquemila euro) che permetteranno lo sviluppo del gioco. Ogni dollaro in più verrà speso per la creazione di elementi aggiuntivi come per esempio una modalità VR e le cutscene in stile fumetto.