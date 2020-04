Se avete sempre sognato di scalare il monte Everest, allora Climber: Sky is the Limit è il gioco che fa per voi. Si tratta di un titolo simulativo totalmente innovativo che permetterà ai giocatori di vestire i panni di uno scalatore senza paura. Infatti l’obiettivo del gioco è semplice, raggiungere la vetta della montagna affrontando tutti i rischi e i pericoli che la scalata comporta.

Gli sviluppatori di A2 Softworks e il publisher Art Games Studio hanno cercato di rendere il titolo il più realistico possibile. Il gioco arriverà su Steam nel 2021 e in seguito sarà pubblicato anche per tutte le principali console. I giocatori PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch dovranno quindi avere un po di pazienza per dare il via alla propria avventura sull’Everest.

Climber: Sky is the Limit permetterà di scalare il Monte Everest

Trattandosi di un simulatore di arrampicata, gli elementi del gameplay sono studiati per ricalcare ogni fase della spedizione. L’obiettivo del gioco è quello di raggiungere la cima della montagna, ma è importante anche la pianificazione del viaggio. Infatti si potrà decidere il percorso da seguire e l’attrezzatura da portare in scalata. Inoltre, per fare pratica, si potranno sperimentare varie spedizioni prima di arrivare all’Everest tra cui Broad Peak e K2.

Ogni vetta avrà una combinazione unica di elementi survival e di di simulazione. Inoltre, in Climber: Sky is the Limit sarà importante anche la gestione dei rifugi, dell’alimentazione e della gestione della temperatura. Non mancheranno avversità come crepacci, tempeste e scivoloni che metteranno a dura prova il protagonista.

Il gioco sarà disponibile inizialmente su PC tramite la piattaforma Steam e in seguito arriverà anche sulle console Microsoft e Sony.