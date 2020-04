Origin PC ha ufficialmente annunciato un nuovo laptop per i videogiochi con delle prestazioni paragonabili a quelle di un PC di fascia desktop, nome in codice EON 15-X, disponibile i varie configurazioni.

Configurazioni e prestazioni

Il laptop in questione sarà disponibile in due configurazioni di base, o con un pannello da 15,6 pollici in 4K o in FullHD, entrambi però con un refresh rate pari a 144Hz.

Una volte delineati i due standard di partenza, il laptop è equipaggiabile con una GPU della famiglia Nvidia a scelta tra le: Geforce GTX 1070 e Geforce RTX 2060/2070/2080ti, tutte certificate come VR Ready.

Anche dal punto di vista delle CPU è possibile scegliere tra soluzioni più o meno potenti, infatti si potrà decidere tra tre processori di casa Intel:

Core i5-9600K: Soluzione di base ma comunque con prestazioni di tutto rispetto, 6 core/12 thread a 3.7GHz basic e 4.6GHz in TurboBoost.

Soluzione di base ma comunque con prestazioni di tutto rispetto, 6 core/12 thread a 3.7GHz basic e 4.6GHz in TurboBoost. Core i7-9700K: CPU da 8 core/8 thread a 3.6GHz e 4.9GHz TurboBoost, soluzione media di gamma.

CPU da 8 core/8 thread a 3.6GHz e 4.9GHz TurboBoost, soluzione media di gamma. Core i9-9900K: Soluzione a più alta potenza, con ben 8 core/16 thread a 3.6GHz di base e 5.0GHz in TurboBoost.

Per ciò che concerne la memoria, la RAM può arrivare da un minimo di 8Gb a un massimo di 64Gb con un sopporto a banchi da 2400/2666/2933 e 3200MHz, mentre lo storage si articola nella possibilità di installare fino a tre device di archiviazione a scelta tra SSD SATA, SSD NVMe e HDD con una capienza massima di 2Tb per dispositivo.

Il laptop mostra i muscoli e non ha nulla da invidiare alle soluzione desktop, offrendo prestazioni davvero d’eccellenza.

Per quanto riguarda il prezzo, anch’esso mostra i muscoli, infatti per portarvi a casa la versione basic vi serviranno 2000€.