Call of Duty: Warzone, il famoso battle royale gratuito, sta incontrando problemi con i giocatori su PC che utilizzano cheat in game. Infatti molti giocatori su console stanno mostrando la loro frustrazione nel giocare con utenti che utilizzano trucchi e rovinano il gioco. Così, come conseguenza, il cross-play tra le due piattaforme viene disabilitato.

Come probabilmente saprai, il crossplay consente ai giocatori di PC, PS4 e Xbox One di giocare tutti insieme in partite online. Tuttavia, come riporta Eurogamer, gli utenti su console sono stufi di essere uccisi da persone che usano trucchi su PC come bot di mira.

Call of Duty: Warzone, i cheater stanno rovinando il battle royale

Questi cheat sono più facili da sfruttare su PC che su console, e la piattaforma tradizionalmente ha maggiori problemi con i ‘cheater’ per questo motivo. Anche se potrebbe sembrare una soluzione semplice disattivare il cross-play, il problema è che riduce il pool di giocatori disponibili durante il matchmaking per una sessione. Ciò significa che ci vorrà più tempo per trovare giocatori per una partita.

Come osserva Eurogamer, su PS4, ci sono voluti alcuni minuti per entrare in una lobby di Warzone con crossplay disabilitato, rispetto a circa 30 secondi con la funzione attivata. Questa è una bella differenza e, infatti, se il matchmaking è lento il gioco ti chiederà di attivare il crossplay per trovare più rapidamente una lobby.

Tieni presente che i giocatori PC non possono affatto disattivare il cross-play e nemmeno i giocatori Xbox One. Lo sviluppatore Infinity Ward ha recentemente sottolineato che ha preso sul serio la battaglia contro i ‘cheater’ e che ha emesso circa 70.000 divieti contro coloro che sono stati segnalati e sorpresi a imbrogliare.

Tuttavia, poiché Warzone è un gioco gratuito, i ‘cheater’ possono semplicemente creare un nuovo account per continuare a giocare e infastidire gli utenti. Non sorprende che molte persone su console chiedono una soluzione al problema dei cheat, come avere un’opzione per il crossplay che esclude il PC.