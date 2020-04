OnePlus ha presentato i nuovi OnePlus Series 8 appena qualche giorno fa, con display ultra-fluido con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, SoC Qualcomm Snapdragon 865 con modem-RF Snapdragon X55 5G integrato, una super batteria con supporto alla ricarica rapida ed un comparto fotografico a dir poco eccellente.

Non tutti, però, possono permettersi l’acquisto di un OnePlus 8, ma grazie a questi sfondi ufficiali è possibile averne un piccolo assaggio. Gli sfondi sono stati realizzati da Hampus Olsson, artista impegnato nella creazione di sfondi per gli smartphone OnePlus a partire dalla Series 2. Sul suo sito ufficiale, l’artista non solo ha raccontato la storia e l’idea che si cela dietro il suo progetto, ma ha anche messo a disposizione degli utenti il download gratuito degli sfondi da lui realizzati.

Dove scaricare gli sfondi ufficiali in 4K di OnePlus 8

“I nuovi sfondi dovevano essere audaci, puliti, senza bordi e dovevano essere coinvolte delle animazioni. Volevamo mantenere lo stile di OnePlus che gli utenti hanno amato finora, ma renderlo più pulito e di grande impatto”, scrive Hampsun Olsson sul suo blog. L’artista ha anche realizzato una serie di sfondi animati, ma a causa di alcuni accordi presi con OnePlus non gli è stato possibile condividere tutte le opere da lui realizzate.

Se siete interessati, dunque, potete scaricare alcuni degli sfondi che l’artista ha realizzato per i nuovi smartphone OnePlus 8 direttamente dal suo blog ufficiale, dalla sua app o, in alternativa, da questo link che rimanda alla cartella Zip. Gli sfondi sono disponibili in risoluzione 4K. Intanto, vi lasciamo al nostro video anteprima di OnePlus 8.