L’attesa è finita. OnePlus ha finalmente alzato il sipario sul tanto atteso quanto vociferato OnePlus 8, il suo nuovo flagship rivoluzionario, caratterizzato da un display ultra-fluido con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz (per la variante Pro) e prestazioni potenti. Anzi, implementando la più recente tecnologia di casa Qualcomm, vale a dire il SoC Qualcomm 865, questo smartphone garantirà prestazioni potentissime.

Ma procediamo nel dettaglio, dedicando questo articolo alla variante standard di OnePlus Series 8. Con un peso di soli 180 grammi ed uno spessore di 8 mm, OnePlus 8 è uno degli smartphone 5G più compatti sul mercato attuale.

Disponibile nelle colorazioni Onyx Black, Glacial Green e nella nuova variante Interstellar Glow, lo smartphone è dotato di un ampio display da 6,55 pollici con frequenza di aggiornamento di 90 Hz, per un’esperienza fluida ed immersiva, regalando al tempo stesso immagini fedeli alla realtà, grazie ad un indice di precisione del colore di JNCD 0.4. Con il supporto all’HDR10 e all’HDR10+, nonché con proporzioni cinematografiche da 20:9, OnePlus 8 è il dispositivo ideale per guardare film, serie TV ed eseguire anche i giochi più pesanti ed elaborati, offrendo sempre una grafica ultra-dettagliata e colori nitidi e vivaci.

OnePlus 8: processore, connettività 5G e fotocamera in azione

Le alte prestazioni di OnePlus 8 sono assicurate dal SoC Qualcomm Snapdragon 865 con modem-RF Snapdragon X55 5G integrato, che garantisce una connettività 5G velocissima, senza precedenti. Il tutto è accompagnato da fino a 12 GB di RAM ed uno spazio di archiviazione interna UFS 3.0 di un massimo di 256 GB. Una configurazione, questa, che non solo permette di archiviare migliaia di file e app, ma che assicura anche prestazioni al top durante le sessioni di gaming.

Quanto al comparto fotografico, OnePlus 8 è dotato di una tripla fotocamera esterna con sensore principale Sony IMX586 da 48 MP. Con un processore di segnale immagine Spectra 480 che elabora quattro volte più pixel rispetto a prima, lo smartphone assicura scatti ancora più nitidi con elaborazione HDR. Completano il comparto fotografico, un obiettivo grandangolare da 16 MP con visione di 116 gradi ed una lente macro. Ecco alcune foto da noi scattate.





















OnePlus 8: batteria, OxygenOS e prezzi

OnePlus 8 gode di una batteria da 4.300 mAh con supporto alla ricarica rapida Warp Charge 30T, che assicura il 50% della carica in soli 22 minuti. A bordo dello smartphone troviamo il nuovo OxygenOS, con icone rinnovate, nuovi sfondi dinamici che cambiano colore in base alle temperature esterne ed altre funzionalità importanti. Tra queste, il nuovo Dark Theme 2.0, una modalità scura pensata appositamente per i dispositivi OnePlus e per essere ottimizzata con più app.

Su OnePlus 8 sarà inoltre possibile interagire con Amazon Alexa, e chiedere all’assistente vocale di svolgere alcune attività. Oltre ciò, grazie alla partnership con Google, tutti gli utenti che acquisteranno uno smartphone OnePlus della Serie 8 potranno beneficiare di tre mesi gratuiti di Google One, con 100 GB di spazio di archiviazione cloud da utilizzare per archiviare documenti, immagini e video.

In Italia, la OnePlus Serie 8 sarà disponibile sull’e-commerce OnePlus e su Amazon ai seguenti prezzi:

OnePlus 8 sarà disponibile nella versione 8GB+128GB nei colori Onyx Black e Glacial Green al prezzo di 719,00 €.

sarà disponibile nella versione OnePlus 8 sarà disponibile nella versione 12GB+256GB nei colori Glacial Green e Interstellar Glow al prezzo di 819,00 €.

OnePlus 8 Interstellar Glow sarà in vendita dal 4 maggio, mentre tutte le altre varianti di colore della serie OnePlus 8 saranno disponibili dal 21 aprile. Intanto, se siete curiosi di scoprire come “funziona” questo smartphone, vi suggeriamo di dare un’occhiata al nostro video anteprima!

