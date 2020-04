MediaWorld nasconde all’interno del proprio volantino occasioni davvero imperdibili in grado di far sognare ogni utente alla ricerca di un nuovo dispositivo di tecnologia generale, potendo difatti acquistare quasi ciò che vuole senza spostarsi minimamente da casa propria.

Le varie campagne promozionali discusse nel nostro articolo risultano essere attive solo ed esclusivamente sul sito ufficiale, data la chiusura a tempo indeterminato dei punti vendita a causa della quarantena. MediaWorld, dal canto suo garantisce la spedizione gratuita su ogni ordine effettuato (quindi senza limiti di spesa o focus su determinate categorie merceologiche), nonché la possibilità di optare anche per il più classico Tasso Zero. In questo caso, l’utente che effettuerà una spesa di almeno 199 euro potrà richiedere una rateizzazione del pagamento, andando difatti a versare quanto dovuto in comode rate fisse addebitate in automatico sul conto corrente bancario.

MediaWorld: le offerte sono davvero senza rivali

La prima campagna promozionale che incrociamo aprendo il sito di MediaWorld sono i cosiddetti Mega sconti con speciale asciugatrici, gli utenti possono pensare di mettere le mani su un prodotto di questo tipo, godendo nel contempo di una riduzione del 50% sul prezzo finale di vendita.

Le altre due sezioni da tenere in considerazione sono “solo per oggi”, con alcune offerte valide esclusivamente nelle 24 ore di appartenenza, e “ricondizionato garantito”, l’utente potrà infatti approfittare di una riduzione notevole sul prodotto, a patto che sia disposto ad acquistare un modello “riparato” dal centro assistenza (viene comunque commercializzato con garanzia di 24 mesi).

