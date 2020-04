Verso la fine dell’anno scorso, a novembre per la precisione, è stato presentato il Mi Note 10. Non è finita qui però, Xiaomi ha in cantiere un modello alternativo ovvero il Mi Note 10 Lite. Apparentemente il lancio di quest’ultimo è nelle vicinanze visto il rilascio di una certificazione, la NBTC thailandese.

Quest’ultima rivela anche qualche specifica in più su questo smartphone non esattamente protagonista di troppe fuoriuscite di notizie. Il mese scorso era passato attraverso la certificazione FCC, e già allora qualcosa era venuto a galla. In ogni caso, tra molto poco dovrebbe venir presentato al pubblico e fatto arrivare sul mercato.

Xiaomi Mi Note 10 Li

Il modello Lite sarà alimentato da un processore Snapdragon 730G di casa Qualcomm, lo stesso chip che si trova alla base del modello standard. Il display sarà invece un pannello AMOLED da 6,47 pollici con una risoluzione Full HD+, anche in questo caso lo stesso del modello originale. La batteria? Identica. Un blocco da 5.260 mAh con a supporto una tecnologia di ricarica rapida da 30W.

Dove sono le differenze allora tra i due modelli? Allo stato attuale delle cose sembra che l’unica differenza sia riscontrabile a livello del comparto fotografico. La fotocamera principale sarà un obiettivo da 64 MP a differenza del 108 MP del Mi Note 10. Anche i sensori di supporto sono meno potenti, due da 8 MP, uno da 5 MP e uno 2 MP. Oltre a questo, non ci sarà una messa a fuoco automatica laser e lo smartphone verrà fornito direttamente con l’ultima versione di Android disponibile.