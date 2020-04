Come tutte le altre emittenti, anche i palinsesti di Sky in queste settimane risentono dell’emergenza Coronavirus. I programmi della pay tv satellitare sono stati letteralmente rivoluzionati da un mese a questa parte: sei piani di Sky erano quelli di puntare tutto su una primavera ricca di sport e calcio, ora la piattaforma satellitare deve virare su un’offerta basata su serie tv e film.

Sky, il rilancio di NOW TV: un abbonamento senza impegni né parabola

Mai come nel corso di questi giorni, tutti coloro che sono interessati ad i contenuti di Sky possono far riferimento all’offerta streaming dell’emittente. Come alternativa legale al sistema IPTV, Sky rilancia il suo già popolare servizio NOW TV.

I vantaggi reali di un abbonamento a NOW TV sono molteplici. In primo luogo, gli utenti potranno accedere a quasi tutti i contenuti della piattaforma satellitare senza alcun vincolo d’abbonamento. Inoltre utilizzando la connessione internet, la visione dei canali sarà garantita senza la dotazione di una parabola e di un decoder. Infine, ma non per ultimo, c’è il fattore prezzo. Proprio come la tecnologia IPTV, NOW TV prevede costi molto bassi ma senza alcun rischio di pirateria.

Gli utenti che vogliono attivare un ticket per NOW TV possono scegliere a loro piacimento un pacchetto tra Cinema, Serie TV o Intrattenimento al prezzo standard di 9,99 euro. La visione congiunta di tutti e tre pacchetti prevede un costo di 19,99 euro.

NOW TV, appena ritorneranno gli appuntamenti sportivi, garantirà anche la visione di Sport e Calcio. Il pacchetto Sport potrà essere acquistato a soli 29,99 euro.