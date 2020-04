La Go 50 Star+ di WindTre è la promozione tramite la quale gli utenti si ritrovano ad avere la possibilità di mettere le mani su bundle quasi infiniti, spendendo cifre relativamente basse, o meglio corrispondenti a soli 7,99 euro al mese.

A differenza delle normali offerte operator attack accessibili solo ed esclusivamente con portabilità obbligatoria, in questo caso i consumatori hanno la possibilità di richiedere la promozione solamente tramite invito diretto, la Go 50 Star+ è una SMS attack (quindi accessibile tramite invito). I costi iniziali da sostenere corrispondono esattamente a soli 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile, non è richiesta altra cifra da versare; allo stesso modo segnaliamo che non sono presenti vincoli contrattuali di durata, ciò sta a significare che sarà possibile richiedere la portabilità in un qualsiasi momento, senza minimamente preoccuparsi di penali o costi aggiuntivi da sostenere.

WindTre: la promozione da 50 giga a basso prezzo

La promozione in questione riserva comunque all’utente tantissime occasioni per risparmiare, in particolare infatti sarà possibile mettere le mani su 200 SMS da inviare ad ogni numero in Italia, minuti illimitati per telefonare ad ogni numero sul territorio, nonché 50 giga di traffico alla massima velocità (corrispondente alla rete 4.5G).

Nel caso in cui non abbiate ricevuto l’SMS, sappiate che esiste la versione operator attack per gli uscenti da un operatore virtuale, chiamata Go 50 Top+, con esattamente gli stessi contenuti, ma un prezzo finale di 5,99 euro al mese. Conclude il trittico la Go 50 Fire+, attivabile dai clienti di Iliad, PosteMobile e Fastweb, in vendita a soli 6,99 euro, senza variazioni dalle precedenti.