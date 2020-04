Netflix ha da offrire tra le migliori serie televisive in streaming del momento. Che sia prima, che sia durante o dopo la quarantena, questa piattaforma streaming ha sfornato innumerevoli serie di grande successo. Ora più che mai che tutto il mondo è costretto a rimanere a casa, è il momento perfetto per parlare di alcune delle serie che di recente hanno avuto più successo in assoluto su Netflix. Vediamo insieme quali sono.

Serie targate Netflix: Ecco le novità sweet, Riverdale è Black mirror. Vediamo i programmi di quest’anno

Elite 3

Il 13 marzo di quest’anno, è finalmente tornata in streaming questa amatissima serie TV spagnola. Questi nuovi episodi, rimangono ambientati nella scuola di Las Encinas e vedono proseguire le vicende degli stessi protagonisti delle serie precedenti che avevano vinto le borse di studio per questa prestigiosa scuola di Madrid. Ciò che vedremo si basa sui fatti successivi all’assassinio di Marina, una delle studentesse della scuola. La ricerca dell’assassino, nonché un’altra serie di fatti che porteranno all’attenzione di tematiche quali il bullismo, la povertà e le differenze sociali,saranno il centro di tutti gli avvenimenti della serie.

Riverdale 5

La quinta stagione di questa serie, che come la precedente è a sfondo liceale, dovrebbe arrivare su Netflix intorno a ottobre di quest’anno punta abbiamo seguito i protagonisti per tutto il percorso e li vedremo finalmente alle prese con gli esami di maturità è una serie di vicende sul genere teen drama che hanno attirato l’attenzione di un pubblico numeroso.

Black Mirror 6

Questa serie è molto diversa dalle altre. Tanto per cominciare ogni episodio è indipendente dagli altri e tratta di storie a sé stanti. Il tema di fondo è la tecnologia, analizzata in mille sfaccettature e nei mille modi in cui impatta sull’essere umano. Questa serie arriverà nel 2021, quindi bisogna attendere ancora un po’. Quello che ci attende è imprevedibile e non vediamo l’ora di sapere qualcosa in più.

Questi sono solo degli esempi della moltitudine di serie e su Netflix hanno attirato moltissimi spettatori e che continuano a farlo. Presto nuovi aggiornamenti.