CoopVoce batte la concorrenza: la nuova ChiamaTutti Top 50 è online

Con CoopVoce la qualità telefonica ad oggi è assicurata visto che questo gestore si appoggia alla rete di casa Vodafone. Come tutti ben sanno il nostro gestore colorato di rosso offre il suo supporto con un 4G di prim’ordine e soprattutto con tante possibilità in più.

Il gestore di Coop ora come ora risulta uno dei più presi in considerazione dalle persone che stanno cercando un nuovo provider. Infatti da quando la sua strategia è cambiata nettamente, sono molti di più gli utenti che scelgono le promo della linea ChiamaTutti. Quest’anno, oltre alla qualità, anche un prezzo molto più abbordabile rispetto alla concorrenza tra i gestori virtuali. Inoltre i contenuti sono cresciuti a dismisura, mettendo in condizione CoopVoce di riuscire a lottare ogni giorno con tutti gli altri provider del settore.

CoopVoce: la nuova ChiamaTutti si chiama Top 50 e include al suo interno i migliori contenuti in assoluto

CoopVoce non resta di certo a guardare l’avanzata delle altre aziende le quali infatti sono rimaste sorprese dall’accelerata improvvisa di questo provider. La realtà che fa capo al marchio Coop ha dimostrato di essere più che presente con le sue promo della linea ChiamaTutti.

La nuova Top 50 infatti È arrivata con tanti buoni propositi ma soprattutto con tante caratteristiche interessanti. Al suo interno ogni utente che sottoscrive la promo può trovare minuti senza limiti per telefonare a chiunque, 1000 SMS e 50 giga in 4G per navigare sul web. Il prezzo mensile corrisponde a 10 € e la promo può essere sottoscritta anche da coloro che sono già clienti.