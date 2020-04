CoopVoce: la nuova Top 50 sfida Vodafone e TIM, il prezzo è da paura

Dare fiducia ad un gestore è sicuramente un processo graduale, il quale si concretizza quando quel provider comincia a far vedere grandi cose. Questa è la situazione ideale con la quale descrivere CoopVoce, azienda che ormai diventa sempre più importante.

Il gestore di casa Coop sta crescendo non solo in merito alla telefonia virtuale, ma anche in merito alla telefonia in generale. Gestori come TIM e Wind Tre stanno infatti perdendo utenti proprio per mano sua e senza particolari sforzi. CoopVoce infatti non fa altro che lanciare nuove promo con cadenza mensile, le quali arrivano con tanti contenuti e con prezzi di primo livello. Proprio queste sono le caratteristiche che spingono il pubblico ad unirsi al provider virtuale.

CoopVoce: arriva la nuova ChiamaTutti Top 50, la miglior promo lanciata dal gestore da quando è nato

Se stavate aspettando la situazione giusta per sposare CoopVoce come prossimo gestore, pare che questa sia arrivata da oltre una settimana. L’azienda ha infatti diffuso ufficialmente la sua nuova promo che prende il nome di ChiamaTutti Top 50.

Si tratta di una soluzione davvero perfetta per chi vuole approfittare e scegliere qualcosa di duraturo e conveniente. Al suo interno sono presenti infatti minuti senza limiti per le telefonate, 1000 SMS verso tutti i gestori e inoltre anche 50GB in 4G per navigare sul web senza problemi. Il prezzo mensile è di soli 10 euro al mese con il solo costo di attivazione da pagare una tantum. Ovviamente anche coloro che risultano già clienti di CoopVoce possono sottoscriverla senza problemi.