Alcuni fortunati ex-clienti di WindTre (naturalmente dei due ex-brand Wind e 3 Italia) stanno ricevendo SMS tramite i quali viene proposta l’attivazione di una promozione davvero incredibile, stiamo parlando della Go 50 Star+ in vendita a soli 7,99 euro al mese.

La promozione che andremo a raccontarvi, è importante ricordarlo, può essere richiesta solo ed esclusivamente se in possesso di un invito diretto da parte dell’azienda, non verrà permessa la richiesta senza la presentazione dell’SMS o della notifica sull’app. L’attivazione è possibile sia online che nei punti vendita, presenta un costo iniziale di soli 10 euro (richiesta invece completamente gratuita) con portabilità obbligatoria del numero originario.

Passa a WindTre: ecco la nuova promozione

Il suo nome, come specificato in precedenza, è WindTre Go 50 Star+, presenta un costo fisso di 7,99 euro da versare tramite credito residuo, senza presentare alcun tipo di vincolo contrattuale di durata (ciò sta a significare che si potrà abbandonarla in un qualsiasi momento, senza pagare penali).

All’interno l’utente ha la possibilità di trovare 50 giga di traffico dati alla massima velocità attualmente disponibile, 200 SMS da inviare ad ogni numero sul territorio, per finire poi con minuti illimitati da utilizzare per telefonare a chiunque si vuole.

La velocità di navigazione corrisponde al massimo possibile con la rete 4.5G, ricordiamo comunque che tutto dipenderà anche dalle possibilità dello smartphone da voi utilizzato. Se interessati invece ad un’altra promozione WindTre accessibile da chiunque, sfogliate quest’articolo, potrete richiedere un’offerta da addirittura 200 giga di traffico dati alla massima velocità, senza limitazioni particolari sulla provenienza iniziale o la portabilità.