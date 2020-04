Nelle ultime ore il nuovo brand unico WindTre ha avviato una nuova campagna SMS WINBACK rivolta ad alcuni ex clienti selezionati del brand Wind e 3 Italia che avevano lasciato il consenso commerciale.

L’operatore sta proponendo loro l’offerta GO 50 Star + a soli 7.99 euro al mese, attivabile anche online sul sito ufficiale dell’operatore. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

WindTre propone la GO 50 Star + a 7.99 euro al mese

L’offerta appena menzionata prevede minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, 200 SMS verso tutti e 50 GB di traffico internet alla massima velocità disponibile a soli 7.99 euro al mese. L’attivazione è gratuita mentre una nuova SIM dell’operatore ha un costo di 10 euro. La G0 50 Star + è attivabile sia sul sito ufficiale dell’operatore che nei negozi aderenti, fino al prossimo 8 aprile 2020, salvo proroghe nei prossimi giorni.

Ecco un esempio di SMS che sta inviando l’operatore ad alcuni ex clienti: “Scopri la rete Top Quality di WINDTRE con 50 Giga, minuti illimitati e 200 SMS a soli 7.99 euro al mese. Attiva GO 50 Star+ su windtre.it/go50starplus o nei negozi entro l’8 Aprile 2020. Attivazione GRATUITA e SIM 10 euro. Per info costi e privacy visita il link“. Anche in questo caso, come nella precedente offerta winback il messaggio fa riferimento alla rete Top Quality di WindTre.

Questo per via della certificazione ottenuta a seguito della ricerca della società tedesca umlaut. Cliccando sul link all’interno del messaggio verrete reindirizzati nella pagina dedicata del sito, dove dovrete per prima cosa inserire il vostro numero di telefono, sul quale avete ricevuto l’SMS. Sono inclusi anche i servizi di Segreteria Telefonica ad ascolto gratuito (in Italie e UE) e il servizio di reperibilità Ti Ho Cercato senza costi aggiuntivi.