L’obiettivo di Iliad per queste settimane a venire è quello di migliorare, laddove possibile, i risultati già sorprendenti degli ultimi mesi. Proprio sullo scadere della stagione invernale, il provider francese ha celebrato il traguardo delle 5 milioni di SIM in Italia. La cavalcata di Iliad verso il successo è stata rampante e veloce, anche se non esente da alcune polemiche.

Iliad, per la promozione Giga 40 ci sono ora più Giga in roaming

La polemica più importante è stata quella relativa al roaming. Come le altre compagnie telefoniche attive in Italia ed in Europa, anche Iliad deve garantire a tutti i suoi abbonati una certa soglia di Giga a costo zero per la navigazione internet negli stati UE.

Il disappunto degli utenti, nel passato, è stato giustificato proprio da una soglia di consumi non certo ampia per la navigazione internet all’estero. Basta pensare che sino allo scorso anno, una buona parte dei clienti poteva utilizzare solo 2 Giga

Per gli abbonati alla promozione Giga 50, lo scenario è mutato la scorsa estate con l’incremento della soglia roaming sino a 4 Giga.

Un ulteriore modifica della proposta commerciale si è avuta nei primi mesi di questo 2020. Iliad ha deciso che anche tutti gli abbonati della promozione Giga 40 potranno avere a loro disposizione 4 Giga per la connessione internet. Difatti, l’operatore ha optato per una totale equivalenza tra le principali offerte Giga 50 e di Giga 40.

Dopo le polemiche, insomma, Iliad ha scelto di accontentare il pubblico. Una scelta comune anche ad altri operatori, dato che anche gli abbonati di Vodafone e Wind avevano lamentato simili problemi.