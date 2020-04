Poste Italiane ha in serbo per i suoi clienti alcune interessanti novità: per tutti i possessori di Postepay o Bancoposta, abilitate alle transazioni, si potranno fare acquisti usufruendo di una scontistica molto interessante. O meglio, si tratta di una sorta di rimborso che consiste nel riaccredito in modalità cashback dello sconto previsto sulla carta utilizzata.

La volontà di Poste Italiane è quella di agevolare i suoi clienti soprattutto negli acquisti on line, in un momento in cui questi sono al momento gli unici consentiti senza alcun rischio. Così l’azienda si conferma attenta alla situazione che stiamo vivendo, con milioni di italiani chiusi in casa e in alcuni casi in ristrettezza economica. I buoni spesa sono utilizzabili su tantissimi settori: da quelli riguardanti beni di prima necessità ai prodotti destinati al semplice svago.

Come funzionano i buoni spesa di Poste Italiane?

Gli sconti previsti da Poste Italiane per il mese di Aprile sono visionabili dall’app Postepay e dall’app Bancoposta, basta aderire gratuitamente al programma ScontiPoste. A questo punto, gli sconti verranno automaticamente accreditati sulla carta al raggiungimento dell’importo di 1 euro. Inoltre Poste Italiane fa sapere che ulteriori sconti esclusivi saranno applicabili anche durante il periodo dei saldi e fino al 50 %.

Al momento tra i buoni spesa maggiormente vantaggiosi, segnaliamo: il 5% sui generi alimentari di Picard e Frescomercato insieme al 2% su Tuodì per acquisti superiori a 50 euro; il 5% sui prodotti farmaceutici acquistati on line presso il sito Pharmanow e Famideal; dal 20% al 50% per abbonamenti a corsi di lingua, matematica e fisica di British School e Redooc; il 2% sugli articoli per il bricolage scelti on line sul catalogo di Bricobravo; il 2% sull’acquisto di film o programmi di Chili Tv.