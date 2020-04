A causa della quarantena che tutti noi Italiani siamo tenuti a rispettare, nelle ultime settimane in molti hanno riscoperto l’uso dello Smartphone per effettuare delle operazioni che prima non consideravano possibile. Dal giocare online fino al lavorare direttamente da casa, gli Smartphone, che siano essi Android o iOS, permettono di effettuare centinaia e centinaia di operazioni che, un tempo, venivano effettuate esclusivamente attraverso i computer.

Con l’aumentare dei Download di applicazioni come Whatsapp e Telegram, però, hanno iniziato a diffondersi in tutto il mondo centinaia e centinaia di Fake News relative al Coronavirus COVID-19, architettate dai soliti sciacalli che cercano di lucrare in un periodo di estrema crisi mondiale. A differenza di quanto si possa immaginare, però, Telegram, e tutti i canali di notizie, combattono in prima linea per debellare il problema delle bufale. Di recente, infatti, è nato un canale completamente gratuito il cui obbiettivo è quello di diffondere esclusivamente notizie VERE relative alla situazione Coronavirus Italiana. Scopriamo quindi di seguito come accedervi.

Telegram: ecco il canale per restare aggiornati su tutte le notizie del COVID-19

Se siete interessati a restare aggiornati su tutte le ultime notizie relative al COVID-19, non potete di certo perdere il nuovo canale Telegram “Coronavirus News Italia”. Quest’ultimo, infatti, raccoglie in tempo reale tutte le notizie provenienti dall’OMS attraverso il BOT ufficiale, evitando quindi le trappole delle Fake News.

Per accedere al canale appena citato bisognerà scaricare l’applicazione Telegram, disponibile gratuitamente sia su Play Store che su App Store. Dopo aver effettuato un primo accesso all’interno dell’app, quindi, basterà cliccare su questo link e fare tap su “unisciti“.