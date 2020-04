Durante un periodo d’emergenza di questo calibro è fondamentale filtrare le notizie. Per questo ti suggeriamo il servizio ufficiale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità per ricevere informazioni in tempo reale sul Coronavirus. Finalmente è disponibile in italiano e direttamente su WhatsApp.

Sempre, ma soprattutto in casi come questo dell’emergenza COVID-19, affidarsi solo a fonti attendibili è cruciale per affrontare al meglio una situazione di per sé già molto critica. L’OSM (Organizzazione Mondiale della Sanità) si è impegnata fin da subito per fornire un servizio informativo ponderato e puntuale, e continua a farlo incessantemente su tutte le piattaforme ufficiali. Adesso potrai informarti in pochi secondi semplicemente usando WhatsApp.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità rende disponibile il servizio di costante aggiornamento sul COVID-19 anche in italiano

Per aderire all’iniziativa e ricevere tutti gli aggiornamenti sul Coronavirus salva il seguente numero tra i tuoi contatti: +41225017834. Successivamente manda un messaggio su WhatsApp al numero indicato scrivendo “Ciao“. In questo modo darai il via alla conversazione. Vedrai vari menu tra cui scegliere per aggiornarti su varie tematiche relative alla pandemia.

Il servizio offerto dall’OSM non è riservato solo a politici, o/e operatori sanitari, ma a tutti i cittadini. Tra le informazioni fornite potrete vedere in tempo reale i dati raccolti e anche alcuni suggerimenti per aiutarti a tutelare la tua salute e quella degli altri. Se hai difficoltà a creare la chat, o semplicemente per comodità, potrai inoltre iniziare una conversazione anche cliccando questo link: https://wa.me/41225017834?text=ciao. Ovviamente, è perfettamente funzionante tramite WhatsApp web quindi da qualsiasi dispositivo, non solo da smartphone.