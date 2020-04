Il nuovo brand unico WindTre, a partire dallo scorso 1° aprile 2020 ha cominciato a proporre, ad alcuni utenti, delle offerte personalizzate della gamma Mia Plus, con un bundle di dati che può raggiungere i 150 GB a soli 7.99 euro al mese.

Più precisamente, gli utenti coinvolti sono quelli dell’ex brand Wind, che potranno quindi approfittare di queste nuove offerte. Scopriamo insieme tutti i dettagli di quest’ultime.

WindTre propone fino a 150 GB di traffico a soli 7.99 euro al mese

Nelle scorse settimane l’operatore si è voluto dedicare ad alcune offerte rivolte agli ex clienti del brand 3 Italia, oggi finalmente è il turno degli ex clienti Wind. Le offerte in questione vengono proposte solamente ad alcuni ex clienti Wind ricaricabili selezionati, con pagamento di un telefono in scadenza o già scaduto. Le offerte, fino a nuova comunicazione, saranno disponibili fino al prossimo 20 aprile 2020.

Tutte le varianti di queste offerte personalizzate per i già clienti, comprendono minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali e 500 SMS verso tutti. Mentre il bundle di Giga varierà a seconda del prezzo offerto. Per i già clienti provenienti dall’ex brand Wind, sono disponibili ben 6 offerte: MIA 20 Plus, MIA 40 Plus, MIA 50 Plus, MIA 60 Plus 11.99, MIA 60 Plus 12.99, MIA 80 Plus, MIA 100 Plus E MIA 150 Plus.

Il numero di Giga è menzionato all’interno del nome dell’offerta, rispettivamente con i numeri 20, 40, 60 etc. L’offerta base, con 20 GB di traffico internet ha un costo di 7.99 euro al mese, mentre quella più ricca, con 150 GB di traffico internet ha un costo di 19.99 euro al mese. Il costo di attivazione è di 4.99 euro una tantum per la MIA 20 Plus e la MIA 40. Tutte le altre offerte invece hanno un costo di attivazione di 0 euro con offerta attiva 24 mesi. Per maggiori informazioni o per scoprire tutte le offerte di aprile, visitate il sito ufficiale dell’operatore.